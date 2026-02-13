কর্মী নেবে আকিজ ভেঞ্চার, এসএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফুড ও বেভারেজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আকিজ ভেঞ্চার। প্রতিষ্ঠানটির একটি পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অপারেটর/সিনিয়র অপারেটর (ক্লোজার মেশিন)।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা ডিপ্লোমা পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর। প্রার্থীদের পানীয়, খাদ্য (প্যাকেজড) ও স্বাস্থ্যসেবা/জীবনধারা পণ্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।
কাজের ধরন: ক্লোজার মেশিন পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ করা; প্রতিটি মেশিনের পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করা ও গ্রাহকের জন্য অভিযোগমুক্ত পণ্য নিশ্চিত করা।
বয়সসীমা: ২২–৩৫ বছর।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে কাজ।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: শুধু মাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী দুপুরের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), বছরে ২টি উৎসব বোনাস ও বার্ষিক বেতন পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
