অফিসার নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন ৬৩ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। বেসরকারি সংস্থাটিতে (এনজিও) অফিসারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: সহযোগী প্রোগ্রাম অফিসার।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞান স্নাতক (বিএসএস) ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত)।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: ৬৩,৩১০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
