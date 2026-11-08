কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, অভিজ্ঞতা ছাড়া আবেদনের সুযোগ

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, অভিজ্ঞতা ছাড়া আবেদনের সুযোগ
এসিআই মোটরস লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ০১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ: ব্র্যান্ড অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ইন মার্কেটিং।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে এক বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিস।
বয়স: ২২ থেকে ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানেক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ ডিসেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।