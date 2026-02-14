Ajker Patrika
অভিজ্ঞতা ছাড়াই নুভিস্তা ফার্মায় চাকরি, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক 
অভিজ্ঞতা ছাড়াই নুভিস্তা ফার্মায় চাকরি, আবেদন শুরু
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নুভিস্তা ফার্মা পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে মেডিকেল প্রমোশন অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াই আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মেডিকেল প্রমোশন অফিসার।

পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সম্মান ডিগ্রি।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষায় চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: বয়স সর্বোচ্চ ৩৩ বছর।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায়।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ২টি উৎসব বোনাস এবং ১টি শীতকালীন বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: যোগ্য প্রার্থীদের সময়সূচী অনুসারে জীবনবৃত্তান্ত এবং সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি সহ ওয়াক-ইন ইন্টারভিউতে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন।

আবেদনের সর্বশেষ সময়: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

