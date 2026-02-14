বিজেএসসির অফিস সহায়ক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৩৯৬

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) অফিস সহায়ক পদের মৌখিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৩৯৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ) ইয়াসমিন বেগম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ পদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সুপারিশপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের আদালত ও জেলাভিত্তিক সুপারিশপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা বা আদালতের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও পরীক্ষার্থী বরাবর আগামী ৫ মার্চের মধ্যে পাঠানো হবে।
তদপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যোগদানের তারিখ উল্লেখপূর্বক নিয়োগপত্র ইস্যু করবে। বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন যেকোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ছাড়া সুপারিশপত্র প্রেরণ স্থগিত বা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
