Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, কাজ অফিসে

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১১: ৩৩
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যমুনা পেপার মিলস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সেলস বিভাগের ১টি শূন্য পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজার, সেলস (ফার্মাসিউটিকাল/গার্মেন্টস/ফুড/ এফএমসিজি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ।

অন্যান্য যোগ্যতা: মাইক্রোসফট অফিস, সিআরএম সিস্টেম এবং ইআরপি সফটওয়্যার সম্পর্কে কার্যকরী জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে ।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

১০ কর্মী নেবে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

১০ কর্মী নেবে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, কাজ অফিসে

যমুনা গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, কাজ অফিসে

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

ফায়ার সার্ভিসের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সূচি

ফায়ার সার্ভিসের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সূচি