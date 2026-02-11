১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ৩০টি।
যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/এইচএসসি/ এসএসসি।
কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট।
অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য অনলাইন লিঙ্ক।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ মার্চ, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
