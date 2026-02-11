Ajker Patrika
বেসরকারি

১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

চাকরি ডেস্ক 
১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার/সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ৩০টি।

যোগ্যতা: ডিপ্লোমা/এইচএসসি/ এসএসসি।

কর্মস্থল: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনী, হবিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

অন্যান্য সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য অনলাইন লিঙ্ক

আবেদনের শেষ সময়: ৭ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

সম্পর্কিত

১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

১১ জেলায় ৩০ কর্মী নেবে মিনিস্টার

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

এনআরবিসি ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ২৮ ফেব্রুয়ারি

এনআরবিসি ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ২৮ ফেব্রুয়ারি

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২৩৮৫

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২৩৮৫