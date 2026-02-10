স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, নিয়োগ দুই জেলায়

স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির কোয়ালিটি অপারেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার, (কোয়ালিটি অপারেশন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএসসি/বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২–৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ ও পাবনা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
