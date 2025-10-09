প্রটোকল বিভাগে কর্মী নেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থাটির প্রটোকল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ (প্রটোকল)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক, ৪. ০০-এর মধ্যে কমপক্ষে সিজিপিএ-২.৭০ এবং এসএসসি ও এইচএসসিতে ৫.০০-এর মধ্যে কমপক্ষে জিপিএ-৪.০০।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
