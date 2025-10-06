Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

বিক্রয় ডটকমে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
বিক্রয় ডটকমে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকম। প্রতিষ্ঠানটির ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী পুরুষ প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুল-টাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।

কর্মস্থল: চট্টগ্রাম।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

বিক্রয় ডটকমে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

বিক্রয় ডটকমে চাকরি, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

৪৯তম বিসিএসের প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু, পরীক্ষা ১০ অক্টোবর

৪৯তম বিসিএসের প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু, পরীক্ষা ১০ অক্টোবর

আকর্ষণীয় বেতনে যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরি, আবেদন শেষ ২৬ অক্টোবর

আকর্ষণীয় বেতনে যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরি, আবেদন শেষ ২৬ অক্টোবর

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে এসিআই, নিয়োগ ঢাকায়

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে এসিআই, নিয়োগ ঢাকায়