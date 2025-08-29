আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘মার্কেটিং অফিসার (এমও)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার (এমও), শাহ সিমেন্ট।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: ১ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
