আবুল খায়ের গ্রুপে চাকরির সুযোগ, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘মার্কেটিং অফিসার (এমও)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মার্কেটিং অফিসার (এমও), শাহ সিমেন্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৪-৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যে কোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

