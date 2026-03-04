Ajker Patrika
সরকারি

ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেবে চা বোর্ড

চাকরি ডেস্ক 
ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেবে চা বোর্ড
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ চা বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: ব্যবস্থাপক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক পাস। তবে উদ্ভিদবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা এবং ফরেস্ট্রি বিষয়ে বিএসসি ও এমএসসি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: বাগান ব্যবস্থাপক/উপব্যবস্থাপক হিসেবে নামধারী কোনো বাগানে কাজের ন্যূনতম ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা: ৪০-৫৫ বছর।

বেতন: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: চা বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন ফি: ১ হাজার টাকা। সচিব, বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুকূলে আবেদন ফি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে। পোস্টাল অর্ডার গ্রহণ করা হবে না।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা বৈধ কাগজপত্র ও সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবিসহ আবেদন সচিব, বাংলাদেশ চা বোর্ডকে সম্বোধন করে অফিস চলাকালীন দাখিল করবেন। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ, ২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারিচাকরিপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

সম্পর্কিত

ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেবে চা বোর্ড

ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেবে চা বোর্ড

বিএমইটির অধীনে ৯৯ জনের চাকরি

বিএমইটির অধীনে ৯৯ জনের চাকরি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৩ জনের চাকরি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৩ জনের চাকরি

বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালক পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালক পদে চাকরির সুযোগ