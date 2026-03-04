ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেবে চা বোর্ড

বাংলাদেশ চা বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ক্যাটাগরির পদে মোট ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।
পদের নাম: ব্যবস্থাপক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক পাস। তবে উদ্ভিদবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা এবং ফরেস্ট্রি বিষয়ে বিএসসি ও এমএসসি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাগান ব্যবস্থাপক/উপব্যবস্থাপক হিসেবে নামধারী কোনো বাগানে কাজের ন্যূনতম ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪০-৫৫ বছর।
বেতন: ৩৫,৫০০–৬৭,০১০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: চা বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন ফি: ১ হাজার টাকা। সচিব, বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুকূলে আবেদন ফি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দাখিল করতে হবে। পোস্টাল অর্ডার গ্রহণ করা হবে না।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা বৈধ কাগজপত্র ও সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি সত্যায়িত ছবিসহ আবেদন সচিব, বাংলাদেশ চা বোর্ডকে সম্বোধন করে অফিস চলাকালীন দাখিল করবেন। নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ মার্চ, ২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণাধীন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)/শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য অতিথি ভাষা প্রশিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।৮ মিনিট আগে
শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৯ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৩৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১০ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।১ দিন আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সচিব বিভাগের পরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় সরাসরি বা ডাকযোগে বা ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে