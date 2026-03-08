Ajker Patrika
বেসরকারি

সেলস বিভাগে কর্মী নেবে আরএফএল, পদ ২০

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৩৮
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির সেলস অটোমেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার (সেলস অটোমেশন)।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান, গণিত, এমআইএস অথবা সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ এপ্রিল, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
