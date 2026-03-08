Ajker Patrika
সরকারি

গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫৭৫ প্রার্থী

চাকরি ডেস্ক 
গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫৭৫ প্রার্থী

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ‘উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)’ পদের প্রার্থীদের বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১ হাজার ৫৭৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরও প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ২৯ ডিসেম্বর এই পদের এমসিকিউ টাইপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এমসিকিউ টাইপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। বাংলা-৪০, ইংরেজি-৪০, সাধারণ জ্ঞান-৪০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল-৮০ নম্বরসহ মোট ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত শর্তের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পাওয়া গেলে লিখিত অথবা মৌখিক পরীক্ষার আগে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যাবলি পরে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

এনসিপির ‘নারীশক্তি’র আত্মপ্রকাশ কাল, নেতৃত্বে কারা

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ফিলিং স্টেশনে তেল কিনতে যাওয়া যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে সামরিক ঘাঁটিতে, মার্কিন ইন্টারসেপ্টর ঘুরিয়ে ফেলছে জনবসতিতে

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য সরাসরি জড়িত—দাবি ব্রিটিশ এমপির

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সংসদ অধিবেশনের শুরুতে বিএনপিকে শপথ ও রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের আহ্বান নাহিদের

সম্পর্কিত

এইচআর অফিসিয়ালস নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, চলছে আবেদন

এইচআর অফিসিয়ালস নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, চলছে আবেদন

গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫৭৫ প্রার্থী

গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৫৭৫ প্রার্থী

মাদকদ্রব্যের তিন পদের ফল প্রকাশ

মাদকদ্রব্যের তিন পদের ফল প্রকাশ

আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যাকশনএইডে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যাকশনএইডে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার