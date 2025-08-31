Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানটির মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের শূন্য ‌পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (মেডিকেল সার্ভিস)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে। বিএমডিসির নিবন্ধন থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: ঢাকা।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী যাতায়াত সুবিধা, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), উৎসব ভাতা বছরে ৩টি, লভ্যাংশ বোনাস, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মোবাইল সেট ভাতা, গ্রুপ জীবন বিমার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

বেসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

‘ইউএস ব্র্যান্ড এখন টয়লেটে’—ভারতের ওপর মার্কিন শুল্ক নিয়ে জেক সুলিভানের ক্ষোভ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

জাতীয় পার্টির অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ১০ মাস আটকে রেখে ধর্ষণ, মা ও সৎবাবা গ্রেপ্তার

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

নিজের জুস পান করে অজ্ঞান পার্টির সদস্যই অচেতন

সম্পর্কিত

ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

নির্বাচন কমিশনের ১৫ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

নির্বাচন কমিশনের ১৫ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

মেট্রোরেল নেবে ১৫ জন ট্রেন অপারেটর, আবেদন করতে পারবেন যারা

মেট্রোরেল নেবে ১৫ জন ট্রেন অপারেটর, আবেদন করতে পারবেন যারা

এক অ্যাপেই অনেক দক্ষ এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট

এক অ্যাপেই অনেক দক্ষ এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট