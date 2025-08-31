ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে চাকরি, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক
দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানটির মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (মেডিকেল সার্ভিস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে। বিএমডিসির নিবন্ধন থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী যাতায়াত সুবিধা, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), উৎসব ভাতা বছরে ৩টি, লভ্যাংশ বোনাস, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মোবাইল সেট ভাতা, গ্রুপ জীবন বিমার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠানটির মেডিকেল সার্ভিস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৮ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ, (মেডিকেল সার্ভিস)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে। বিএমডিসির নিবন্ধন থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী যাতায়াত সুবিধা, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা (আংশিক ভর্তুকি), উৎসব ভাতা বছরে ৩টি, লভ্যাংশ বোনাস, অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মোবাইল সেট ভাতা, গ্রুপ জীবন বিমার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ১৫ ধরনের পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কমিশনের উপসচিব (জনবল-১) খোরশেদ আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল), যা ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, সম্প্রতি ট্রেন অপারেটর পদে ১৫ জন জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (বিজ্ঞপ্তি-১২) প্রকাশ করেছে। আগ্রহী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকদের নিকট থেকে অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা...১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন শুধু বিজ্ঞানের কল্পনা জগৎ নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। কেউ এআই দিয়ে গবেষণার কাজ করছে, কেউ কোড লিখছে, কেউ ব্যবসার পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। কিন্তু জানেন কি? চ্যাটজিপিটির ভেতরেই আছে এমন এক জগৎ, যেখানে অনেক স্পেশালাইজড এআই সহকারী কাজ করছে..২ ঘণ্টা আগে
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগে (এলজিডি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এলজিডির চার ধরনের শূন্য পদে মোট ৩৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।১৭ ঘণ্টা আগে