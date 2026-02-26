Ajker Patrika
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে সেভ দ্য চিলড্রেন, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে কিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে চুক্তিভিত্তিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: ম্যানেজার, (কিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (এইচআইভি/এইডস)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইন্সুরেন্সসহ আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

