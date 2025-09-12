Ajker Patrika
৩০ হাজার টাকা বেতনে এনজিওতে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এনজিও সংস্থা বুরো বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মসূচি সংগঠক পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী কর্মসূচি সংগঠক।

পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক/সমমানের ডিগ্রী।

অভিজ্ঞতা: আবশ্যক নয়।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

নিয়োগের স্থান: বাংলাদেশের যেকোনো স্থান।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: শিক্ষানবীশকালে ৩০,০০০ টাকা এবং স্থায়ীকরণের পর ৩৫,০৭৫ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়মানুযায়ী উৎসব ভাতা, বৈশাখি ভাতা, মোবাইল ভাতা, পাহাড়ি ভাতা, দ্বীপ ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্য তহবিল এবং লাঞ্চ ভাতাসহ সংস্থার চাকরিবিধি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

