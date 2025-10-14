৪৯তম বিসিএসে অংশ নিয়েছেন ৫৬ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন চাকরিপ্রার্থী। যা মোট আবেদনকারীর ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এই বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৭৫২ জন প্রার্থী। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।
আজ মঙ্গলবার এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মতিউর রহমান।
কবে নাগাদ এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এ সপ্তাহেই অথবা আগামী সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হতে পারে। আর ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এই বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা।
গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএস শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। ১০ অক্টোবর এই বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ ও ২৬তম—এই তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন চাকরিপ্রার্থী। যা মোট আবেদনকারীর ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এই বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৭৫২ জন প্রার্থী। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।
আজ মঙ্গলবার এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মতিউর রহমান।
কবে নাগাদ এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এ সপ্তাহেই অথবা আগামী সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হতে পারে। আর ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এই বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা।
গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএস শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। ১০ অক্টোবর এই বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ ও ২৬তম—এই তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৭ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠানটির এক ধরনের শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত সেপ্টেম্বরে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৭ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ‘নেটওয়ার্ক/ওয়েবসাইট ম্যানেজার’ (৯ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কশিমন (পিএসসি) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২১ মে এই পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।৯ ঘণ্টা আগে