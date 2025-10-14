Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

৪৯তম বিসিএসে অংশ নিয়েছেন ৫৬ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন চাকরিপ্রার্থী। যা মোট আবেদনকারীর ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এই বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৭৫২ জন প্রার্থী। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

আজ মঙ্গলবার এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মতিউর রহমান।

কবে নাগাদ এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এ সপ্তাহেই অথবা আগামী সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হতে পারে। আর ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এই বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা।

গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএস শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। ১০ অক্টোবর এই বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ ও ২৬তম—এই তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিষয়:

পরীক্ষাবিসিএসপিএসসিসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ-হংকং: সমতায় ফিরল বাংলাদেশ

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

৪৯তম বিসিএসে অংশ নিয়েছেন ৫৬ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী

৪৯তম বিসিএসে অংশ নিয়েছেন ৫৬ শতাংশ চাকরিপ্রার্থী

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০১৭ জনের বড় নিয়োগ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১০১৭ জনের বড় নিয়োগ

জনবল নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

জনবল নিয়োগ দেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি