নেসকোর নির্বাহী পরিচালক পদে পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসির (নেসকো) নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৫ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
শনিবার (৯ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন) মো. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে অবস্থিত বিদ্যুৎ ভবনে ১৫ আগস্ট (শুক্রবার) সকাল ৯টায়
এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১২ প্রার্থী অংশ নেবেন। পরীক্ষার প্রবেশপত্র নেসকোর ক্যারিয়ার পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে প্রিন্টেড (রঙিন) কপিসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
