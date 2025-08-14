Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

নেসকোর নির্বাহী পরিচালক পদে পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসির (নেসকো) নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) পদে নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৫ আগস্ট এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

শনিবার (৯ আগস্ট) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন) মো. রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজধানীর আব্দুল গণি রোডে অবস্থিত বিদ্যুৎ ভবনে ১৫ আগস্ট (শুক্রবার) সকাল ৯টায়

এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ১২ প্রার্থী অংশ নেবেন। পরীক্ষার প্রবেশপত্র নেসকোর ক্যারিয়ার পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে প্রিন্টেড (রঙিন) কপিসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

ভারতকে পাকিস্তানি সেনাপ্রধানের পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি, যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

টাঙ্গাইলে মারধরের জেরে মুখোমুখি বণিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

সম্পর্কিত

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নেসকোর নির্বাহী পরিচালক পদে পরীক্ষার সূচি

নেসকোর নির্বাহী পরিচালক পদে পরীক্ষার সূচি

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, নারী-পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ‘সংবিধান’ প্রস্তুতির কৌশল

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ‘সংবিধান’ প্রস্তুতির কৌশল