Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির এক ধরনের শূন্য পদে মোট ১৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী বুধবার (২২ অক্টোবর) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদ সংখ্যা: ১৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮–৩২ বছর।

আবেদন ফি: ৫৬ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগরাজশাহী বিভাগচাকরির খবরপাবনা সদরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পর্নোগ্রাফিতে জড়িত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেপ্তার

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

দনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেছে, সেটা মেনেই যুদ্ধ শেষ করো—জেলেনস্কিকে ট্রাম্প

দেবরের ছেলের সঙ্গে প্রেমের ইতি, থানায় বসে কবজি কাটলেন দুই সন্তানের মা

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

সম্পর্কিত

পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ইন্টারনাল অডিট বিভাগে চাকরি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ইন্টারনাল অডিট বিভাগে চাকরি

৯২ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

৯২ হাজার টাকা বেতনে কর্মী নেবে ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

কর্মী নেবে বিএসআরএম গ্রুপ, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে বিএসআরএম গ্রুপ, নেই বয়সসীমা