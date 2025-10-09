ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮

চাকরি ডেস্ক
ঢাকা ওয়াসার একাধিক পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (হার্ডওয়্যার) ও সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (নেটওয়ার্ক)। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে আগামী ২০ অক্টোবর ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা’ বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে। যথাসময়ে যোগদানপত্র দাখিল না করলে তাঁর পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।
প্রার্থীদেরকে অবশ্যই যোগদানের তারিখে যেকোনো সরকারি মেডিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ (দৃষ্টিশক্তি, বুকের এক্স-রে ও রক্তের গ্রুপ) ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়ে যোগদান করতে হবে।
ঢাকা ওয়াসার একাধিক পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল), সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (হার্ডওয়্যার) ও সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (নেটওয়ার্ক)। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে আগামী ২০ অক্টোবর ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা’ বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে। যথাসময়ে যোগদানপত্র দাখিল না করলে তাঁর পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।
প্রার্থীদেরকে অবশ্যই যোগদানের তারিখে যেকোনো সরকারি মেডিকেল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ (দৃষ্টিশক্তি, বুকের এক্স-রে ও রক্তের গ্রুপ) ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়ে যোগদান করতে হবে।
গাজী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩৪ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটির ‘কমিউনিটি সুপারভাইজার’ পদে ৪ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থাটির প্রটোকল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন ম্যানেজারের মধ্যে যদি সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা না থাকে, তাহলে তিনি তাঁর কর্মীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন না। একাধিক কাজের চাপের মধ্যে হিমশিম খেতে হতে পারে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে না এবং ধীরে ধীরে কর্মীরাও আপনার ওপর হতাশা...৩ ঘণ্টা আগে