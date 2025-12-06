Ajker Patrika
সরকারি

খুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৩ ক্যাটাগরির পদে ৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে বা সরাসরি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদর নাম: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

বেতন: ৫৬,৫০০-১, ২৪,৮০০ টাকা (গ্রেড-৩)।

পদের নাম: পরিচালক (অর্থ ও হিসাব বিভাগ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫০ বছর।

বেতন: ৫৬,৫০০-১,২৪,৮০০ টাকা (গ্রেড-৩)।

পদের নাম: উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উল্লেখ নেই।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-৫)।

আবেদন ফি: ৬০০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে অথবা সরাসরি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

রেজিস্ট্রার, এস এম আবু নাসের ফারুক, খুলনা মেডিকেল কলেজ, নিরালা, খুলনা।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
এনজিও

লাখ টাকা বেতনে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ৪৮
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটির ফেজ-ইন-ম্যানেজার (স্পন্সরশিপ) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ফেজ-ইন-ম্যানেজার (স্পন্সরশিপ)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উন্নয়ন অধ্যয়ন, সামাজিক বিজ্ঞান অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিও সংস্থায় কাজের দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ১৪৭,১০৬ থেকে ১৮৩,৮৮৩ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য হাসপাতালে ভর্তির সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি, গ্রুপ বিমা, কর্মচারীর জন্য বার্ষিক মেডিকেল চেক-আপ এবং ডে কেয়ার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিএনজিও
ব্যাংক

কর্মী নেবে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট টু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, (সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিএসইতে বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
সরকারি

ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা বাতিল

চাকরি ডেস্ক 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কমোডর মো. মিনারুল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বরে প্রকাশিত জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ১ জুন অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষা এবং ২০২৪ সালের ২ ও ৩ জুন অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। অনিবার্য কারণবশত এসব পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী সশয়ে প্রকৃত শূন্য পদের ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
সরকারি

উপখাদ্য পরিদর্শক পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
খাদ্য অধিদপ্তরের উপখাদ্য পরিদর্শক পদের বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৬ হাজার ৮৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৯ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত দেশের ১৮টি জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগের জন্য বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই বাছাই পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
