উপখাদ্য পরিদর্শক পদের ফল প্রকাশ

খাদ্য অধিদপ্তরের উপখাদ্য পরিদর্শক পদের বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৬ হাজার ৮৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৯ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত দেশের ১৮টি জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগের জন্য বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই বাছাই পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

