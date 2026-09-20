Ajker Patrika
En
সরকারি

হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ সেপ্টেম্বর
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ৪৩ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে নবম ও দশম গ্রেডে ১৪ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

গত ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এ নিয়োগের আবেদন চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

ব্র্যাক এনজিওতে চাকরি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটির সুযোগব্র্যাক এনজিওতে চাকরি, রয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটির সুযোগ

আবেদনের ক্ষেত্রে ১৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে বিজ্ঞপ্তির ২ থেকে ৭ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৪ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

নিয়োগের সব পদের আবেদন ফি সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিসরকারিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত