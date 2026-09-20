হাই-টেক পার্কে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ৪৩ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে নবম ও দশম গ্রেডে ১৪ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।
গত ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এ নিয়োগের আবেদন চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের ক্ষেত্রে ১৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে বিজ্ঞপ্তির ২ থেকে ৭ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৪ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
নিয়োগের সব পদের আবেদন ফি সার্ভিস চার্জসহ মোট ২২৩ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশ করেছে। স্থায়ী রাজস্বখাতভুক্ত ও অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে ৩৪ ক্যাটাগরির পদে এই জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।৩৭ মিনিট আগে
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