৪৯তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে ২৬ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) মৌখিক পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হতে পারে। এর আগে ১৬ বা ১৯ অক্টোবরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।
সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে আজ শুক্রবার এসব তথ্য জানা গেছে।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা আজ অনুষ্ঠিত হয়।
গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএস শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে ৪৮তম বিসিএস ছিল চিকিৎসক নিয়োগের বিশেষ বিসিএস।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) মৌখিক পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হতে পারে। এর আগে ১৬ বা ১৯ অক্টোবরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।
সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে আজ শুক্রবার এসব তথ্য জানা গেছে।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা আজ অনুষ্ঠিত হয়।
গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএস শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে।
এর আগে ৪৮তম বিসিএস ছিল চিকিৎসক নিয়োগের বিশেষ বিসিএস।
গাজী গ্রুপে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটির ‘কমিউনিটি সুপারভাইজার’ পদে ৪ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
ঢাকা ওয়াসার একাধিক পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থাটির প্রটোকল বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে