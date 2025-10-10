Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

৪৯তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে ২৬ অক্টোবর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) মৌখিক পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হতে পারে। এর আগে ১৬ বা ১৯ অক্টোবরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে।

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে আজ শুক্রবার এসব তথ্য জানা গেছে।

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা আজ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএস শিক্ষার বিশেষ বিসিএস। এতে সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৬৮৩ পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে ৪৮তম বিসিএস ছিল চিকিৎসক নিয়োগের বিশেষ বিসিএস।

বিষয়:

পরীক্ষাবিসিএসপিএসসিচাকরি
এলাকার খবর
