৫০তম বিসিএসে প্রিলিমিনারির মান বণ্টনে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে।
২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত প্রিলিমিনারির সিলেবাসে দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, গাণিতিক যুক্তি ও নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বিষয়ে ৫ নম্বর করে কমানো হয়েছে। আর বাংলাদেশ বিষয়াবলি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিষয়ে ৫ নম্বর করে বাড়ানো হয়েছে।
নতুন মান বণ্টন অনুযায়ী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২৫, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫, ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ১৫, গাণিতিক যুক্তি ২০, মানসিক দক্ষতায় ১৫ এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনে ১৫ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
আগের বিসিএসগুলোর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ৩৫ নম্বর করে বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ৩০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০, সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা অংশের প্রতিটির জন্য ছিল ১৫ নম্বর। এ ছাড়া নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন এবং ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ নম্বর বরাদ্দ ছিল।
৫০তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫৫। আর নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩৯৫। এই বিসিএস থেকে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, এ বিসিএসের অনলাইনে আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। আবেদন শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। এরপর ৩০ জানুয়ারি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর ফল প্রকাশ করা হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ৯ এপ্রিল এবং ফল প্রকাশ করা হবে ৩০ জুলাই। ১০ আগস্ট থেকে শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। আর ২৫ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ, ৩৬৫ দিন বা এক বছরের মধ্যে শেষ হবে ৫০তম বিসিএস।
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে।
২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত প্রিলিমিনারির সিলেবাসে দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, গাণিতিক যুক্তি ও নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বিষয়ে ৫ নম্বর করে কমানো হয়েছে। আর বাংলাদেশ বিষয়াবলি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিষয়ে ৫ নম্বর করে বাড়ানো হয়েছে।
নতুন মান বণ্টন অনুযায়ী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২৫, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫, ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ১৫, গাণিতিক যুক্তি ২০, মানসিক দক্ষতায় ১৫ এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনে ১৫ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
আগের বিসিএসগুলোর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ৩৫ নম্বর করে বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ৩০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০, সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা অংশের প্রতিটির জন্য ছিল ১৫ নম্বর। এ ছাড়া নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন এবং ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ নম্বর বরাদ্দ ছিল।
৫০তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫৫। আর নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩৯৫। এই বিসিএস থেকে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, এ বিসিএসের অনলাইনে আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। আবেদন শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। এরপর ৩০ জানুয়ারি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর ফল প্রকাশ করা হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ৯ এপ্রিল এবং ফল প্রকাশ করা হবে ৩০ জুলাই। ১০ আগস্ট থেকে শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। আর ২৫ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ, ৩৬৫ দিন বা এক বছরের মধ্যে শেষ হবে ৫০তম বিসিএস।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে।
২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত প্রিলিমিনারির সিলেবাসে দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, গাণিতিক যুক্তি ও নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বিষয়ে ৫ নম্বর করে কমানো হয়েছে। আর বাংলাদেশ বিষয়াবলি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিষয়ে ৫ নম্বর করে বাড়ানো হয়েছে।
নতুন মান বণ্টন অনুযায়ী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২৫, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫, ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ১৫, গাণিতিক যুক্তি ২০, মানসিক দক্ষতায় ১৫ এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনে ১৫ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
আগের বিসিএসগুলোর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ৩৫ নম্বর করে বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ৩০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০, সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা অংশের প্রতিটির জন্য ছিল ১৫ নম্বর। এ ছাড়া নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন এবং ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ নম্বর বরাদ্দ ছিল।
৫০তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫৫। আর নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩৯৫। এই বিসিএস থেকে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, এ বিসিএসের অনলাইনে আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। আবেদন শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। এরপর ৩০ জানুয়ারি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর ফল প্রকাশ করা হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ৯ এপ্রিল এবং ফল প্রকাশ করা হবে ৩০ জুলাই। ১০ আগস্ট থেকে শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। আর ২৫ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ, ৩৬৫ দিন বা এক বছরের মধ্যে শেষ হবে ৫০তম বিসিএস।
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে।
২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত প্রিলিমিনারির সিলেবাসে দেখা যায়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, গাণিতিক যুক্তি ও নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বিষয়ে ৫ নম্বর করে কমানো হয়েছে। আর বাংলাদেশ বিষয়াবলি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিষয়ে ৫ নম্বর করে বাড়ানো হয়েছে।
নতুন মান বণ্টন অনুযায়ী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ৩০, বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২৫, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২৫, ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০, সাধারণ বিজ্ঞানে ১৫, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে ১৫, গাণিতিক যুক্তি ২০, মানসিক দক্ষতায় ১৫ এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনে ১৫ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
আগের বিসিএসগুলোর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ৩৫ নম্বর করে বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ৩০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে ২০, সাধারণ বিজ্ঞান, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা অংশের প্রতিটির জন্য ছিল ১৫ নম্বর। এ ছাড়া নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন এবং ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১০ নম্বর বরাদ্দ ছিল।
৫০তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৫৫। আর নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩৯৫। এই বিসিএস থেকে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, এ বিসিএসের অনলাইনে আবেদন শুরু হবে ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। আবেদন শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে। এরপর ৩০ জানুয়ারি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর ফল প্রকাশ করা হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে ৯ এপ্রিল এবং ফল প্রকাশ করা হবে ৩০ জুলাই। ১০ আগস্ট থেকে শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। আর ২৫ নভেম্বর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ, ৩৬৫ দিন বা এক বছরের মধ্যে শেষ হবে ৫০তম বিসিএস।
৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ হাজার ৪২ প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।২১ ঘণ্টা আগে
এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে।১ দিন আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ হাজার ৪২ প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।
দুই দফায় ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ ২১ হাজার ৩৯৭ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছর ৯ মে প্রিলিমিনারির প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন।
গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সরকার পরির্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ আগাস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
পরে গত বছরের ১৮ নভেম্বর ‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা দেয় পিএসসি।
এরপর আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় গত বছরের ২৭ নভেম্বর।
৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ হাজার ৪২ প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।
দুই দফায় ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ ২১ হাজার ৩৯৭ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।
২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি, যার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল। প্রিলিমিনারিতে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৫৬১ প্রার্থী অংশ নিয়েছিলেন। ওই বছর ৯ মে প্রিলিমিনারির প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন।
গত বছরের ২৮ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সরকার পরির্তনের পর অস্থির সময়ের কারণে ২৫ আগাস্ট তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
পরে গত বছরের ১৮ নভেম্বর ‘বৈষম্য দূরীকরণে’ প্রথম দফায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ফের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা দেয় পিএসসি।
এরপর আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় গত বছরের ২৭ নভেম্বর।
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে। ২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।৩৬ মিনিট আগে
এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
পদগুলো হলো: ড্রাইভার, নিরাপত্তাপ্রহরী, অপারেটর (পরিচালন), অপারেটর (রি-টেস্টিং) ও ইলেকট্রিশিয়ান। ২২ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফিল্ড টেস্ট (ড্রাইভার পদের জন্য) ও মৌখিক সময়সূচি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এলপি গ্যাস লিমিটেডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে যথাসময়ে তা জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রটি ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।
এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
পদগুলো হলো: ড্রাইভার, নিরাপত্তাপ্রহরী, অপারেটর (পরিচালন), অপারেটর (রি-টেস্টিং) ও ইলেকট্রিশিয়ান। ২২ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফিল্ড টেস্ট (ড্রাইভার পদের জন্য) ও মৌখিক সময়সূচি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এলপি গ্যাস লিমিটেডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে যথাসময়ে তা জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রটি ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে। ২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।৩৬ মিনিট আগে
৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ হাজার ৪২ প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।২১ ঘণ্টা আগে
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
অনিবার্য কারণবশত এই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে আগামী ২৮ নভেম্বর নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। ওই পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো হবে।
অন্য সব পদের লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
অনিবার্য কারণবশত এই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে আগামী ২৮ নভেম্বর নির্ধারিত লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হয়েছে। ওই পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানানো হবে।
অন্য সব পদের লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে। ২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।৩৬ মিনিট আগে
৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ হাজার ৪২ প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।২১ ঘণ্টা আগে
এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকটি ঢাকার বিভিন্ন শাখার জন্য আইটি সিকিউরিটি অফিসার পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বিএসসি/ কম্পিউটার সাইন্স অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীদের ব্যাংকিং আইটি সেক্টরে কাজে দক্ষ হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫–৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক ব্যাংক উরী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর সিউলে অবস্থিত। বাংলাদেশে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকটি ঢাকার বিভিন্ন শাখার জন্য আইটি সিকিউরিটি অফিসার পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
পদের নাম: আইটি সিকিউরিটি অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইনফরমেশন টেকনোলজিতে বিএসসি/ কম্পিউটার সাইন্স অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: প্রার্থীদের ব্যাংকিং আইটি সেক্টরে কাজে দক্ষ হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৫–৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মান বণ্টনে পরিবর্তন করেছে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মোট নম্বর ২০০ অপরিবর্তিত থাকলেও কয়েকটি বিষয়ের নম্বর বাড়ানো ও কমানো হয়েছে। ২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।৩৬ মিনিট আগে
৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ হাজার ৪২ প্রার্থী। আজ বৃহস্পতিবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়।২১ ঘণ্টা আগে
এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক জিতেন চাকমা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।১ দিন আগে