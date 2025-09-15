Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

৯২ কর্মী নেবে টেলিকমিউনিকেশন্স

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডে (বিটিসিএস) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিটিসিএলে সহকারী ব্যবস্থাপকের শূন্য পদে মোট ৯২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি)।

পদসংখ্যা: ৯২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার বা তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি স্নাতক (প্রকৌশল) ডিগ্রি বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদন ফি: ২৩০ টাকা (অফেরতযোগ্য)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

বেতন: ৩০,৮০০-৭৭,৮৩০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতনের বাইরে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

কক্সবাজারে স্বামীকে হত্যা করে স্ত্রীকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত আটক

কক্সবাজারে স্বামীকে হত্যা করে স্ত্রীকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত আটক

সম্পর্কিত

নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চাকরির সুযোগ

নাটোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চাকরির সুযোগ

৯২ কর্মী নেবে টেলিকমিউনিকেশন্স

৯২ কর্মী নেবে টেলিকমিউনিকেশন্স

একা নয়, সবাই মিলেই শক্তি হয়

একা নয়, সবাই মিলেই শক্তি হয়

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ গাজীপুরে

যমুনা ইলেকট্রনিকসে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ গাজীপুরে