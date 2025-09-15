৯২ কর্মী নেবে টেলিকমিউনিকেশন্স

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডে (বিটিসিএস) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিটিসিএলে সহকারী ব্যবস্থাপকের শূন্য পদে মোট ৯২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি)।
পদসংখ্যা: ৯২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার বা তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে ৪ বছরমেয়াদি স্নাতক (প্রকৌশল) ডিগ্রি বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রি থাকতে হবে।
আবেদন ফি: ২৩০ টাকা (অফেরতযোগ্য)।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
বেতন: ৩০,৮০০-৭৭,৮৩০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: সরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতনের বাইরে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
