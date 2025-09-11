লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১১২

চাকরি ডেস্ক
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের বিভিন্ন পদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১১২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন) মৌসুমী দাস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর (৫৮), ডেটা এন্ট্রি বা কন্ট্রোল অপারেটর (৩৯) ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (১৫)।
তিনটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ সেপ্টেম্বর তিনটি পদে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
