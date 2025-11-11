৪৯তম বিশেষ বিসিএস: ৬৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ এবং ২৬তম—এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সেসব বিসিএসেও এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।
শিক্ষক নিয়োগে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্যপদ ছিল ৬৫৩, আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্যপদ ৩০টি।
এই বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী। উপস্থিতির হার ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। পরে গত ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ এবং ২৬তম—এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সেসব বিসিএসেও এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।
শিক্ষক নিয়োগে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্যপদ ছিল ৬৫৩, আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্যপদ ৩০টি।
এই বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী। উপস্থিতির হার ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। পরে গত ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ এবং ২৬তম—এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সেসব বিসিএসেও এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।
শিক্ষক নিয়োগে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্যপদ ছিল ৬৫৩, আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্যপদ ৩০টি।
এই বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী। উপস্থিতির হার ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। পরে গত ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ এবং ২৬তম—এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সেসব বিসিএসেও এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।
শিক্ষক নিয়োগে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্যপদ ছিল ৬৫৩, আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্যপদ ৩০টি।
এই বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী। উপস্থিতির হার ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। পরে গত ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন।
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির এসএমই-স্মল বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে ৪৪তম বিসিএসের ‘পরিবর্ধিত সম্পূরক’ ফলাফল প্রকাশ করে পিএসসি।
জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান রাত ১০টার দিকে বলেন, আগের ফলাফলের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
এর আগে গত ৩০ জুন প্রথম দফায় এই বিসিএসের ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। উত্তীর্ণ ১ হাজার ৬৯০ জনের মধ্যে ৩০৩ জন প্রার্থী একই ক্যাডারে বা তাঁদের পছন্দক্রম অনুযায়ী নিচের ক্যাডারের পদে সুপারিশ পেয়েছিলেন বলে যোগদান করতে চাননি। তাই পরে ৬ নভেম্বর সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে ১ হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়ে সম্পূরক ফল প্রকাশ করেছিল পিএসসি।
ফলাফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ নভেম্বর প্রকাশিত ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার সম্পূরক ফলাফল প্রস্তুতের সময় কমিশন জানতে পেরেছে, কিছু প্রার্থী এরই মধ্যে সুপারিশ পেয়ে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিযুক্ত রয়েছেন এবং ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে পুনরায় একই ক্যাডার কিংবা পছন্দক্রমের নিম্নপদের জন্য মনোনয়নযোগ্য হয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭-এর আওতায় কমিশন তাঁদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের পদগুলোতে মেধাক্রম ও প্রচলিত কোটাসংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী সমসংখ্যক প্রার্থীকে বিভিন্ন সার্ভিস ও ক্যাডার পদে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফলে ক্যাডারের ১ হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৭৬টি পদে নিয়োগে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
গত ২৮ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭ অনুযায়ী পিএসসি ৪৪তম বিসিএসের সম্পূরক ফল দিল।
একই ক্যাডার বা সার্ভিসে আগে নির্বাচিত কিংবা কর্মরত কোনো প্রার্থীকে ভবিষ্যতের বিসিএস পরীক্ষায় পুনরায় ওই একই ক্যাডারে সুপারিশ না করার বিধান এই সংশোধিত বিধিমালায় যুক্ত করা হয়েছে।
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে ৪৪তম বিসিএসের ‘পরিবর্ধিত সম্পূরক’ ফলাফল প্রকাশ করে পিএসসি।
জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান রাত ১০টার দিকে বলেন, আগের ফলাফলের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
এর আগে গত ৩০ জুন প্রথম দফায় এই বিসিএসের ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। উত্তীর্ণ ১ হাজার ৬৯০ জনের মধ্যে ৩০৩ জন প্রার্থী একই ক্যাডারে বা তাঁদের পছন্দক্রম অনুযায়ী নিচের ক্যাডারের পদে সুপারিশ পেয়েছিলেন বলে যোগদান করতে চাননি। তাই পরে ৬ নভেম্বর সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এতে ১ হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়ে সম্পূরক ফল প্রকাশ করেছিল পিএসসি।
ফলাফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৬ নভেম্বর প্রকাশিত ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার সম্পূরক ফলাফল প্রস্তুতের সময় কমিশন জানতে পেরেছে, কিছু প্রার্থী এরই মধ্যে সুপারিশ পেয়ে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিযুক্ত রয়েছেন এবং ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে পুনরায় একই ক্যাডার কিংবা পছন্দক্রমের নিম্নপদের জন্য মনোনয়নযোগ্য হয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭-এর আওতায় কমিশন তাঁদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের পদগুলোতে মেধাক্রম ও প্রচলিত কোটাসংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী সমসংখ্যক প্রার্থীকে বিভিন্ন সার্ভিস ও ক্যাডার পদে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পরিবর্ধিত সম্পূরক ফলাফলে ক্যাডারের ১ হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৭৬টি পদে নিয়োগে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে কমিশন বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
গত ২৮ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭ অনুযায়ী পিএসসি ৪৪তম বিসিএসের সম্পূরক ফল দিল।
একই ক্যাডার বা সার্ভিসে আগে নির্বাচিত কিংবা কর্মরত কোনো প্রার্থীকে ভবিষ্যতের বিসিএস পরীক্ষায় পুনরায় ওই একই ক্যাডারে সুপারিশ না করার বিধান এই সংশোধিত বিধিমালায় যুক্ত করা হয়েছে।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির এসএমই-স্মল বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনার, (সফট স্কিল)।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জেন্ডার স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ।
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনার, (সফট স্কিল)।
পদসংখ্যা: ৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সোশ্যাল সায়েন্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জেন্ডার স্টাডিজ বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ২ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
প্রার্থীর বয়স: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার), গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ।
বেতন: ৪৫,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির এসএমই-স্মল বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৩ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২৩ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির এসএমই-স্মল বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির এসএমই-স্মল বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার, (এসএমই-স্মল বিজনেস) ৷
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর।
কর্মস্থল: কুমিল্লা, যশোর, ময়মনসিংহ, সিলেট।
বেতন: ২৬,০০০-৩০,০০০ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির এসএমই-স্মল বিজনেস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার, (এসএমই-স্মল বিজনেস) ৷
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর।
কর্মস্থল: কুমিল্লা, যশোর, ময়মনসিংহ, সিলেট।
বেতন: ২৬,০০০-৩০,০০০ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
‘ত্রুটি-বিচ্যুতি’ কাটিয়ে তৃতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এবার চূড়ান্ত ‘পরিবর্ধিত’ সম্পূরক ফলাফলে ১ হাজার ৬৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। সংস্থাটি সফট স্কিল বিভাগের শূন্য পদে ৮ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৫ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১১ ঘণ্টা আগে