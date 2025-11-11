Ajker Patrika
সরকারি

৪৯তম বিশেষ বিসিএস: ৬৬৮ জনকে নিয়োগের সুপারিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৬
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত
সরকারি কর্ম কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ মঙ্গলবার রাতে পিএসসির ওয়েবসাইটে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

ফল অনুযায়ী, ৪৯তম বিসিএসে ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

এর আগে সরকারি কলেজগুলোর শূন্যপদ পূরণে ১৪, ১৬ এবং ২৬তম—এ তিনটি বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। সেসব বিসিএসেও এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।

শিক্ষক নিয়োগে গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এই বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষক নিয়োগের কথা ছিল। এর মধ্যে সরকারি কলেজে শূন্যপদ ছিল ৬৫৩, আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শূন্যপদ ৩০টি।

এই বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর, যা ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরের একাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় মোট উপস্থিত ছিলেন ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন প্রার্থী। উপস্থিতির হার ৫৬ দশমিক ৪৯ শতাংশ। পরে গত ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১ হাজার ২১৯ জন।

বিষয়:

সরকারি কর্ম কমিশনফল প্রকাশবিসিএসপিএসসিসরকারি চাকরিচাকরি
