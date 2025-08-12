Ajker Patrika
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বড় নিয়োগ, পদ ১৫৯

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রংপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ধরনের শূন্য ১৫৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এতে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ।

পদ সংখ্যা: ০৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান, গণিত, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: কোল্ড চেইন টেকনিশিয়ান।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: রেফ্রিজারেশন বা এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর কিপার।

পদ সংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী।

পদ সংখ্যা: ১৪৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদ সংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। হালকা গাড়ি চালনার বৈধ হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

