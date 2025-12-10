Ajker Patrika
সরকারি

৩১ কর্মী নেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

চাকরি ডেস্ক 
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। ভারী যানবাহন চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১১২ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিসংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়চাকরি
সরকারি

সমরাস্ত্র কারখানায় চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিওএফের ১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা অটোমোবাইল বা ওয়্যারিং বা রেফ্রিজারেশন বা ইলেকট্রনিকস বা কম্পিউটার বা ম্যাট্রোলজি বা কেমিক্যাল বা ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে ৩ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদনের ফি: ২২৩ টাকা।

শর্তাবলি: এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা-সংক্রান্ত সর্বশেষ জারি করা সরকারি বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে। কর্তৃপক্ষ পদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনলাইন আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই bof.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
বেসরকারি

পপুলার ফার্মার আইসিটি বিভাগে চাকরি, আবেদন শেষ ১৪ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
পপুলার ফার্মার আইসিটি বিভাগে চাকরি, আবেদন শেষ ১৪ ডিসেম্বর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির আইসিটি বিভাগে বেসিস অ্যাডমিন পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: বেসিস অ্যাডমিন, (আইসিটি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি/এমএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এমএস পাওয়ারপয়েন্ট, এক্সেল দক্ষতা। ফার্মাসিউটিক্যালস সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ৩টি উৎসব বোনাস, ছুটির ভাড়া সহায়তা, লাভ বোনাস, উপার্জন ছুটি নগদীকরণ, মোবাইল সেট ভাতা (এমএসএ), গ্রুপ জীবন বিমা, ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবার সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
ব্যাংক

ম্যানেজার পদে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
ম্যানেজার পদে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট - এমএসএমই বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ক্রেডিট ম্যানেজার, (ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট-এমএসএমই)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ/এমবিএম/এমবিএস/এমকম।

অন্যান্য যোগ্যতা: ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কুমিল্লা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
সরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই অফিসার পদে চাকরি দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। দেশের স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির আইটি সাপোর্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার, (আইটি সাপোর্ট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: আইটি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, নেটওয়ার্কিং জ্ঞান, হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)।

বেতন: ৩০ হাজার টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, চিকিৎসা ভাতা, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, শেয়ারড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, অর্জিত ছুটি নগদীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
