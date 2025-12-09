Ajker Patrika
অভিজ্ঞতা ছাড়াই অফিসার পদে চাকরি দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। দেশের স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির আইটি সাপোর্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার, (আইটি সাপোর্ট)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: আইটি সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, নেটওয়ার্কিং জ্ঞান, হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)।

বেতন: ৩০ হাজার টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, চিকিৎসা ভাতা, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, শেয়ারড ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, অর্জিত ছুটি নগদীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

ম্যানেজার পদে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
ম্যানেজার পদে প্রাইম ব্যাংকে চাকরি, আবেদন অনলাইনে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট - এমএসএমই বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ক্রেডিট ম্যানেজার, (ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট-এমএসএমই)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ/এমবিএম/এমবিএস/এমকম।

অন্যান্য যোগ্যতা: ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কুমিল্লা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিককরে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

স্কয়ার গ্রুপের অধীনে চাকরি, কর্মস্থল পাবনা

চাকরি ডেস্ক 
স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওযা হবে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ইটিপি অপারেটর, (ইঞ্জিনিয়ারিং)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা

অন্যান্য যোগ্যতা: ইটিপি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

কর্মক্ষেত্র: কারখানায়।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ২৮ বছর।

কর্মস্থল: পাবনা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

স্নাতক পাসে মেঘনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে মেঘনা ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ট্রানজেকশনস মনিটরিং, এএমএলডি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ইউনিট হেড, অফিসার টু এসও (ট্রানজেকশনস মনিটরিং, এএমএলডি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীর কমপক্ষে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৫–৩৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

নন-ক্যাডারে পিএসসির বিজ্ঞপ্তি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫৩
বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তরের শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে নবম ও দশম গ্রেডের ২৪টি নন-ক্যাডার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: সহকারী স্থপতি (গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপত্য অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

খুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগখুলনা মেডিকেলে চাকরির সুযোগ

পদের নাম: সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবাসন পরিদপ্তরে ১১ পদে ৮১ জনের চাকরির সুযোগআবাসন পরিদপ্তরে ১১ পদে ৮১ জনের চাকরির সুযোগ

পদের নাম: গণসংযোগ কর্মকর্তা বা এমওসি (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তর)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্স বা ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়লসেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়ল

পদের নাম: সহকারী সাইফার কর্মকর্তা; খ) সহকারী কনস্যুলার কর্মকর্তা, (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন ফি: ২০০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনেরওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদনপত্র বিপিএসসি ফরম-5A পূরণ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

