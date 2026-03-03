Ajker Patrika
সরকারি

গ্রন্থকেন্দ্রের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৭৬

চাকরি ডেস্ক
গ্রন্থকেন্দ্রের এক পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৭৬
প্রতীকী ছবি

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ‘অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৭৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক ও উপপরিচালক মো. ফরিদ উদ্দিন সরকার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এসব প্রার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

এর আগে, ২৭ ফেব্রুয়ারি এই পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফল প্রকাশ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রকাশিত ফলাফলে যুক্তিসংগত কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর ঘাটতি পাওয়া গেলে মৌখিক পরীক্ষার আগে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

‘লিবিয়া মডেল’ কাজ করছে না ইরানে, বুমেরাং হলো খামেনি হত্যা

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল ৩ মাসেও প্রকাশিত না হওয়ায় মানসিক যন্ত্রণায় শিক্ষার্থীরা

আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল ৩ মাসেও প্রকাশিত না হওয়ায় মানসিক যন্ত্রণায় শিক্ষার্থীরা

সম্পর্কিত

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৩ জনের চাকরি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৩ জনের চাকরি

বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালক পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালক পদে চাকরির সুযোগ

ম্যানেজার পদে কর্ণফুলী গ্রুপে চাকরি, আবেদন শুরু

ম্যানেজার পদে কর্ণফুলী গ্রুপে চাকরি, আবেদন শুরু

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৩১ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরি, বেতন ৩১ হাজার টাকা