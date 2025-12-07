আবাসন পরিদপ্তরে ১১ পদে ৮১ জনের চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি আবাসন পরিদপ্তর। প্রতিষ্ঠানটিতে ১১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৮১ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকেত হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ থাকতে হবে। সাঁটলিপিতে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী কেয়ারটেকার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।
পদের নাম: সহকারী উপপরিদর্শক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: বাবুর্চি।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বাবুর্চি হিসেবে অন্যূন ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
বেতন: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।
পদসংখ্যা: ১৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।
পদের নাম: কামরা বাহক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। সংস্থাটির সিভিক এংগেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, (সিভিক এংগেজমেন্ট)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, পিপিটি ইত্যাদিতে দক্ষতা সহ কম্পিউটারে দক্ষ দক্ষতা; ইংরেজি এবং বাংলায় লিখিত এবং মৌখিক উভয় ভাষায় দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৮–৬০ বছর।
কর্মস্থল: যশোর, ঝিনাইদহ
বেতন: ১১২,৩৬৯ টাকা। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তিনটি পদে লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৩ ডিসেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ১ ডিসেম্বর প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক মো. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পরিচালক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদগুলো হলো: সহকারী পরিদর্শক, হিসাবরক্ষক ও ক্যাশিয়ার। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পদগুলোতে অনুষ্ঠিতব্য লিখিত (রচনামূলক) পরীক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত এসএমএস প্রার্থীদের মুঠোফোনে পাঠানো হয়েছে।
আগামী ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ২টা পর্যন্ত সেগুন বাগিচা হাই স্কুল কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এদিনের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। কর্পোরেশনের যুগ্মপরিচালক মো. মাসুদুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদগুলো হলো: ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী, ৩য় প্রকৌশলী, প্রশাসনিক অফিসার, সহকারী মার্কেটিং অফিসার, ৪র্থ প্রকৌশলী, ফোরম্যান, সহকারী হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও নার্সারী সহকারী।
এর আগে, ৫ ডিসেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা তেজগাঁও কলেজ ও তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে টেলিটকের মাধ্যমে এসএমএস যোগে প্রার্থীদের জানানো হবে এবং যথারীতি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।
ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির চার ক্যাটাগরির পদে মোট পাঁচজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৮৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলায় ২০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ২০ শব্দ হতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৮৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৮৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনপদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫।
