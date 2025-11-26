৫০তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, ক্যাডার ১৭৫৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ক্যাডার পদে শূন্যপদ ১ হাজার ৭৫৫টি, নন-ক্যাডার পদ ৩৯৫টি।
আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদন ও ফি জমাদান শুরু হবে; যা চলবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
এই বিসিএসের ১ হাজার ৭৫৫ জনকে ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে ৩৯৫ জনকে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া লিখিত পরীক্ষা শুরুর তারিখ ৯ এপ্রিল ও মৌখিক পরীক্ষা ১০ আগস্ট শুরু হবে বলে এতে বলা হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলনের পরও ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার তারিখ না পেছানোয় এবার পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একাংশ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এই ঘোষণা আসে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে।
আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র সাইফ মুরাদ বলেন, ‘আমরা সরকারের ওপর আস্থা রেখেছিলাম, কিন্তু একাধিক পক্ষ একত্র হয়ে আমাদের সঙ্গে জুলুম করল। আমরা এই লিখিত পরীক্ষা বর্জন করছি। আমাদের সঙ্গে আরও অনেকে বর্জন করবে। এই বিসিএস হবে সর্বকালের সবচেয়ে কম পরীক্ষার্থীর বিসিএস।’
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পিছিয়ে ‘যৌক্তিক সময়ে’ নেওয়ার দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে আন্দোলন করছে চাকরিপ্রার্থীদের একটি অংশ।
সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সামনে বিক্ষোভ-অবস্থানের পর তাঁদের কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়ে দেশের কয়েকটি স্থানে।
লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার আন্দোলনকারীদের যমুনা অভিমুখী পদযাত্রা শাহবাগে আটকে দেয় পুলিশ। এ সময় দুই দফা সংঘর্ষ বাধে দুপক্ষের মধ্যে। এতে আহত হন অন্তত ১৫ জন। শাহবাগ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-কর্মসূচি করেন ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা।
পিএসসির ঘোষণা অনুযায়ী, ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আগামীকাল বৃহস্পতিবার শুরু হবে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারের পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
চাকরি ডেস্ক
জেলা জজ ও অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালসমূহে ১ হাজার ১৫২টি পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৪ থেকে ২০তম গ্রেডের পদগুলোতে আজ থেকে আবেদন শুরু হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২৮৪টি
যোগ্যতা: অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপির সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ এবং বাংলায় ৪৫ শব্দ; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।
পদসংখ্যা: ৩৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ২৫৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এ ছাড়া কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: গাড়িচালক।
পদসংখ্যা: ২২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; ড্রাইভিংয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; মোটরগাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্সধারী হতে হবে; অভিজ্ঞ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
পদের নাম: জারিকারক।
পদসংখ্যা: ১৫৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পরীক্ষায় বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ৪০১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। বিভাগীয় প্রার্থীর বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শেষ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স। প্রতিষ্ঠানটিতে ৪ ক্যাটাগরির শূন্য পদে অসংখ্য লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগের প্রাথমিক বাছাই পর্ব ও লিখিত পরীক্ষা বিভাগীয় শহর রংপুরে অনুষ্ঠিত হবে। রংপুর বিভাগ ও পার্শ্ববর্তী জেলার আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য এটা একটি দারুণ সুযোগ।
পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
কাজের ধরন: কোম্পানির স্থাপনা ও উড়োজাহাজের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান।
ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৭’’ (১৭০.১৮ সে. মি.)।
পদের নাম: ক্যাটারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
কাজের ধরন: খাবার পাকেজিং ও লোডিং-আনলোডিং।
ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৬’’ (১৬৭.৬৮ সে. মি.) ।
পদের নাম: এয়ারক্রাফট লোডার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
কাজের ধরন: যাত্রীদের লাগেজ উঠানো ও নামানো।
ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৬’’ (১৬৭.৬৮ সে. মি.)।
পদের নাম: ক্লিনার।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
কাজের ধরন: প্রয়োজন অনুযায়ী উড়োজাহাজের মেঝে, টয়লেট, অফিস, রান্নাঘর ও অন্যান্য স্থাপনা পরিষ্কার করা।
ন্যূনতম উচ্চতা: ৫’ ৫’’ (১৬৫.১ সে. মি.)।
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
* বয়সসীমা: ২০-২৮ বছর।
* উচ্চতা অনুযায়ী বিএমআই ১৮.৫-২৫ হতে হবে।
* প্রার্থীকে অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে।
* জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক।
* শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
* বেতন: ১৬,০০০–১৮০০০ টাকা (পদবি অনুসারে)।
* ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী খাবারের ব্যবস্থা, উৎসব ভাতা, সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি ও চিকিৎসা বীমা।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।
পরীক্ষার স্থান: রংপুর শহর।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন করার শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
চাকরি ডেস্ক
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন পৌরসভায় ৮৯৭টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ২৬টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ৩১টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ৮৪টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১৭৭টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: শহর পরিকল্পনাবিদ।
পদসংখ্যা: ১৬৮টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ৫৭টি।
গ্রেড: ৯ম
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ৭৭টি।
গ্রেড: ১০ম
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।
পদসংখ্যা: ১২২টি।
গ্রেড: ১০ম
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।
পদসংখ্যা: ৮১টি।
গ্রেড: ১০ম
পদের নাম: পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ২০টি।
গ্রেড: ১০তম
পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ৪৫টি।
গ্রেড: ১২তম
পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)।
পদসংখ্যা: ৯টি।
গ্রেড: ১৩তম
বয়স: ১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ধরা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এসএসসি সনদ গ্রহণযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত দেখুন এখানে।
আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
অনলাইনে আবেদন জমাদানের শেষ সময়: ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫; বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
