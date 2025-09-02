Ajker Patrika
ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশিয়ার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯৩০০-২২৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ২৪টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা শুধু ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইট এবং অনলাইন ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশনে চাকরির সুযোগ

