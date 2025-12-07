Ajker Patrika
মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৯০

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ১১
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৯০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। কর্পোরেশনের যুগ্মপরিচালক মো. মাসুদুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

পদগুলো হলো: ব্যবস্থাপক, প্রকৌশলী, ৩য় প্রকৌশলী, প্রশাসনিক অফিসার, সহকারী মার্কেটিং অফিসার, ৪র্থ প্রকৌশলী, ফোরম্যান, সহকারী হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও নার্সারী সহকারী।

এর আগে, ৫ ডিসেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা তেজগাঁও কলেজ ও তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে টেলিটকের মাধ্যমে এসএমএস যোগে প্রার্থীদের জানানো হবে এবং যথারীতি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে।

