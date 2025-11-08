Ajker Patrika
ভূমি রেকর্ড অধিদপ্তরের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ, প্রার্থী ৩২৮

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন জোনাল সেটেলমেন্ট ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের রাজস্ব খাতভুক্ত একাধিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৩২৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ নভেম্বর থেকে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। গত ৬ নভেম্বর অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

এর আগে, গত ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর এসব পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবনের ৮১২ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

এগুলো হলো: আবেদনের কপি, রঙিন প্রবেশপত্র, নাগরিকত্ব সনদ এবং মূল জাতীয় পরিচয়পত্রসহ আবেদনের সঙ্গে দাখিল করা সব সনদপত্রের মূল কপি; সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের (রঙিন) ২ কপি ছবিসহ দাখিল করা সব সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ১ সেট জমা দিতে হবে; যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা প্রার্থীদের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রায়নপত্র এবং বিদ্যমান কোটার সমর্থনে দাখিল করা সনদপত্রের মূল কপি।

