ঢাকা মেইলের ডিজিটাল বিভাগে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
দেশের জনপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল ঢাকা মেইল ডটকমে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গণমাধ্যমটির ডিজিটাল বিভাগের বিভিন্ন পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত ই–মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: এসইও এক্সপার্ট।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে স্নাতক।

যোগ্যতা: অন-পেজ এসইও, অফ-পেজ এসইও ও টেকনিক্যাল এসইওতে দক্ষ হতে হবে। কিওয়ার্ড রিসার্চ ও প্রতিযোগী বিশ্লেষণে পারদর্শী হতে হবে।

পদের নাম: ভিডিও এডিটর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।

যোগ্যতা: প্রিমিয়ার প্রো, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর এবং মোশন গ্রাফিক্সে অভিজ্ঞ হতে হবে।

পদের নাম: সোশ্যাল মিডিয়া কাম আইটি এক্সিকিউটিভ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।

যোগ্যতা: কম্পিউটার সফটওয়্যার ইনস্টলেশন, কনফিগারেশন ও ট্রাবলশুটিংয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্কিং, সার্ভার মেইনটেন্যান্স সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

পদের নাম: ভয়েস আর্টিস্ট কাম স্ক্রিপ্ট রাইটার (নারী)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।

যোগ্যতা: নিউজের স্ক্রিপ্ট তৈরি, ভয়েস দেওয়া ও ক্যামেরার সামনে কথা বলার দক্ষতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি শুদ্ধ উচ্চারণে দক্ষতা এবং বাচনভঙ্গিতে সাবলীলতা থাকতে হবে।

পদের নাম: সিনিয়র মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।

যোগ্যতা: নিউজপোর্টাল ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। টার্গেটভিত্তিক কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: প্রতিটি পদে কমপক্ষে ২-৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বছরে দুটি উৎসব বোনাস, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনাসহ আরও সুযোগ–সুবিধা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই [email protected]

ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। ই-মেইলের সাবজেক্টে পদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

