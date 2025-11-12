চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে চাকরির সুযোগ

Ajker Patrika
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডের ৪ ধরনের শূন্য পদে মোট ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১১ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

পদের নাম: সিস্টেম অ্যানালিস্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ৪০,০০০-৬৩,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারযোগ্য।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

