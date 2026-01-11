স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪ পদের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪টি পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপসচিব মো. শফিকুর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহায়ক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেনে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ৩০ ডিসেম্বর, ৫ ও ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।
মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
স্থানীয় সরকার বিভাগের ৪টি পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৩৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপসচিব মো. শফিকুর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহায়ক। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ১৯ ও ২৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেনে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ৩০ ডিসেম্বর, ৫ ও ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন।
মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১৬ মিনিট আগে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত ৩ ক্যাটাগরি পদের প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬ হাজার ১১৩ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। সূচি অনুযায়ী, ২০ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১৮ মিনিট আগে
দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৪ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮ জন শিক্ষক নিয়োগ...২০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে এসএভিপি টু ভিপি-ইনচার্জ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে