ডিজিএফআইয়ের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২৮ প্রার্থী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৫টি শূন্য পদের বিপরীতে ১২৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, গত শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ হাজার ৩১৬ জন প্রার্থী অংশ নিয়েছেন। গত ২২ নভেম্বর এডি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৪ নভেম্বর এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।

