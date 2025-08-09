Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী

চাকরি ডেস্ক 
বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল (বেবিচক) কর্তৃপক্ষের হিসাবরক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বেবিচকের পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ) মোহাম্মদ ইকরাম উল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ কমিটির সুপারিশের আলোকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য অস্থায়ীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চাকরিতে যোগদানের সময় যেসব প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট বা কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে, তা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে আগামী ১৪ আগস্ট সকাল ৯টায় থেকে বেবিচকের সদর দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী উপযুক্ত বিবেচিত না হলে তাঁকে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হবে না। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কর্তৃপক্ষ বরাবর আগামী ২১ আগস্ট যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিবেবিচক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ‘দমন-পীড়নে’ ২০২ শিক্ষকের উদ্বেগ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

৩৪ কর্মী নেবে হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট

৩৪ কর্মী নেবে হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউট

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ আগস্ট

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ আগস্ট

৩৫ হাজার টাকা বেতনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি

৩৫ হাজার টাকা বেতনে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি

বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী

বেবিচকের হিসাবরক্ষক পদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫ প্রার্থী