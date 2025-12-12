এলপি গ্যাস লিমিটেডের লিখিত ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
এলপি গ্যাস লিমিটেডের (এলপিজিএল) দুটি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও লিগ্যাল) তালুকদার ওয়ালীউল্লাহ্ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দুটি পদ হলো: সহকারী ব্যবস্থাপক (পরিচালন ও উন্নয়ন) ও সহকারী ব্যবস্থাপক (রক্ষণাবেক্ষণ ও সেফটি)। দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ১৪ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর বিজ্ঞপ্তির ক্রম ৫ ও ৬ নং পদের লিখিত পরীক্ষা গত ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি এলপি গ্যাস লিমিটেডের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং টেলিটকের সহায়তায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে যথাসময়ে তা জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রটি মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির রিটেল ফিন্যান্স সেন্টারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ক্রেডিট অ্যানালিস্ট, (রিটেল ফিন্যান্স সেন্টার)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস এক্সেল, ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট, আর্থিক মডেলিং এবং ডেটা বিশ্লেষণের উপর ভালো জ্ঞান। ক্রেডিট প্রস্তাব, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়নের জন্য চমৎকার ইংরেজি লেখার দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারছেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়্যারলেস অপারেটর (বেতার যন্ত্রচালক), ১৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকারি অনুমোদিত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট অথবা এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১১৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ বাংলা এবং ২০ শব্দ ইংরেজিতে গতি থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সার্ভেয়ার, ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক, ১১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ ভারী বা হালকা যানবাহন চালনায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ১৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী, ১৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
৯ জানুয়ারি, ২০২৬।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ন্যূনতম ২৭ বছর হতে হবে।
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: ২০,০০০-৪০,০০০ টাকা।
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, টিএ বিল, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস ও বছরে ২টি উৎসব ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ১০ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস হতে হবে অথবা বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিবন্ধনভুক্ত।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থোপেডিক), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (প্যাথলজি), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (নাক, কান ও গলা), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিকেল অফিসার, ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ বিএমডিসি থেকে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হতে হবে।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র স্টাফ নার্স, ৩২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সায়েন্স ও মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি-ইন-নার্সিং থাকতে হবে।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন। একই সঙ্গে আবেদনও করা যাবে।
আবেদনের শেষ সময়
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
