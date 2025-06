বার কাউন্সিল পরীক্ষায় ড্রাফটিং প্রস্তুতি যেভাবে

ড্রাফটিং দক্ষতা বৃদ্ধি ও লেখার অনুশীলন

১. নিয়মিত লেখার অনুশীলন

পরীক্ষার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো নির্ধারিত সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর লেখা। তাই নিয়মিত লেখার অনুশীলন করুন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময় বরাদ্দ করে লেখার অভ্যাস করুন, যাতে পরীক্ষায় সময় ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যা না হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে উত্তর লেখার অভ্যাস করলে ৪ ঘণ্টার পরীক্ষায় সময় ব্যবস্থাপনায় আপনি দক্ষ হয়ে উঠবেন।

২. ড্রাফটিং অংশে দক্ষতা অর্জন

আরজি, হলফনামা, লিখিত জবাব, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন, ফৌজদারি নালিশ, জামিনের আবেদন এবং পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ—এই সবকিছুর ফরম্যাট শিখুন এবং নিয়মিত ড্রাফটিং অনুশীলন করুন।

৩. পরিষ্কার উপস্থাপনা ও নির্ভুল ভাষা

পরিষ্কার হাতের লেখা, শিরোনাম, অনুচ্ছেদ এবং যৌক্তিক গঠন ব্যবহার করুন। ড্রাফটিংয়ে শিরোনাম, পক্ষগণ, তফসিল, মূল্যায়ন, সত্যায়ন এবং প্রার্থনা স্পষ্টভাবে লিখুন। আইনি দলিল বা উত্তর লেখার সময় স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং নির্ভুল আইনি পরিভাষা ব্যবহার করুন। ভুল শব্দ বা অস্পষ্ট বাক্য পরিহার করুন। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই আপনার আইনি শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করুন। উত্তর লেখার সময় প্রাসঙ্গিক আইন ও ধারার রেফারেন্স দিন।

৪. সাধারণ ভুল এড়ানো

পরীক্ষার খাতায় অযথা ভুল করা থেকে বিরত থাকুন। যেমন: বানান ভুল, ব্যাকরণগত ভুল, হাতের লেখা অস্পষ্ট হওয়া, অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া বা প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দেওয়া। ড্রাফটিংয়ে তফসিল, মূল্যায়ন, সত্যায়ন বা প্রার্থনা বাদ দেবেন না। ভুল ফোরাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকুন। (যেমন: দেওয়ানি মামলার জন্য হাইকোর্ট)। উত্তর লেখা শেষে ৫-১০ মিনিট সংশোধনের জন্য রাখুন।

৫. ড্রাফটিংয়ে ব্যবহৃত সাধারণ দাবি ও প্রতিরক্ষার ভিত্তিআরজি, লিখিত জবাব, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন, জামিনের আবেদন, ফৌজদারি নালিশ এবং পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগে ব্যবহৃত সাধারণ দাবি ও প্রতিরক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা রাখুন।

আরজিতে: বাদীকে স্বত্বের দাবি, জালিয়াতি, অবৈধ দখলচ্যুতি, জাল দলিল বাতিল এবং কারণ উদ্ভবের তারিখ উল্লেখ করে আদালতের এখতিয়ার নিশ্চিত করতে হয়।

লিখিত জবাবে: বিবাদীকে অভিযোগ অস্বীকার, মামলার অগ্রহণযোগ্যতা, তামাদি, এস্টপেল, বৈধ মালিকানা বা প্রমাণের অভাব উত্থাপন করতে হয়।

অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞায়: আপাতদৃষ্ট প্রতীয়মান মামলা, সুবিধা-অসুবিধার ভারসাম্য, অপূরণীয় ক্ষতি এবং জরুরি প্রয়োজন উল্লেখ করা হয়।

জামিনের আবেদনে: আসামির নির্দোষতা, প্রমাণের অভাব, অ্যালিবাই এবং পলায়নের ঝুঁকির অভাব উত্থাপিত হয়।

অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

১. প্রস্তুতির সংস্থান ও মক টেস্ট

নিয়মিত রিভিশন দিন এবং সম্ভব হলে মক টেস্টে অংশগ্রহণ করুন। এটি পরীক্ষার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং আপনার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে সহায়ক। ড্রাফটিংয়ের জন্য বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান রচিত ‘লিগ্যাল ড্রাফটিং, কনভেয়্যান্সিং এবং প্রফেশনাল এথিকস্’ এবং Mogha’s Law of Pleadings in India with Precedents বইগুলো সহায়ক হতে পারে।

২. ফিডব্যাক গ্রহণ

শিক্ষক, অভিজ্ঞ আইনজীবী বা সহপাঠীদের কাছ থেকে আপনার উত্তরপত্র বা ড্রাফটিংয়ের ফিডব্যাক নিন। ফিডব্যাকের ভিত্তিতে ফরম্যাট, ভাষা বা আইনি যুক্তির উন্নতি করুন।

৩. শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা

পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন এবং স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন। পরীক্ষার আগে টেনশন না করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। ইতিবাচক মানসিকতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় সাফল্যের জন্য অপরিহার্য।

৪. আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়

নিয়মিত প্রস্তুতি এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। পরীক্ষার দিন নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিন। কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক প্রস্তুতি আপনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। প্রতিদিন ছোট লক্ষ্য পূরণে মনোযোগ দিন এবং ব্যর্থতার ভয় এড়ান।

অনুলিখন: শাহ বিলিয়া জুলফিকার