যেমন সিভি নিয়োগদাতাকে আকর্ষণ করে

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে প্রফেশনাল সিভির বিকল্প নেই। যেখানে আপনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, সেখানে আপনার সিভিই কথা বলবে। তাই চাকরি পাওয়ার প্রথম ধাপে এটি আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র। এই সিভি যদি প্রফেশনাল ও অ্যাপ্লিক্যান্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম-বান্ধব (এটিএস) না হয়, তাহলে শর্টলিস্ট হওয়ার আগেই আপনি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে যাবেন। প্রফেশনাল সিভি তৈরির কার্যকর কৌশল জানিয়েছেন রিজুমি এক্সপার্ট ও ক্যারিয়ার কনসালট্যান্ট প্রতিষ্ঠান নেক্সটলিডের নির্বাহী পরিচালক আকরাম হোসাইন তাহসিন

আকরাম হোসাইন তাহসিন
একজন নিয়োগদাতা প্রতিদিন শতাধিক সিভি স্ক্যান করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, তিনি গড়ে মাত্র ৬-৭ সেকেন্ডেই সিদ্ধান্ত নেন, সিভিটি বিস্তারিত পড়বেন কি না। তাই আপনার সিভি হতে হবে সংক্ষিপ্ত, প্রাসঙ্গিক ও প্রভাবশালী, যেখানে প্রতিটি শব্দ আপনার দক্ষতা, সাফল্য ও মানসিকতা প্রতিফলিত করবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়, আকরাম হোসাইন তাহসিনের নিজের সিভিকে। ৬ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি Robi Axiata Limited ও Grameenphone Ltd.-এ কাজ করেছেন। এখানে সংখ্যায় মাপা অভিজ্ঞতা তাঁর সিভিকে শক্তিশালী করেছে।

সিভির সঠিক গঠন

Profile Summary → Experience → Skills → Education → Achievements → Certifications → References

ফরম্যাট টিপস

■ ফন্ট: Calibri, Arial বা Helvetica

■ ফন্ট সাইজ: ১০-১১ পয়েন্ট

■ ফ্রেশার: ১ পৃষ্ঠা, অভিজ্ঞ প্রার্থী: সর্বোচ্চ ২ পৃষ্ঠা

■ পর্যাপ্ত সাদা জায়গা রাখুন

■ টেবিল, আইকন, বা গ্রাফিক নয়—শুধু পরিষ্কার টেক্সট

মনে রাখবেন, একটি ভালো সিভি চোখে আরামদায়ক হওয়ার পাশাপাশি মনে স্থায়ী

ছাপ ফেলে।

প্রফেশনাল সারসংক্ষেপ

সিভির শুরুতে ৩-৪ লাইনের একটি শক্তিশালী প্রফেশনাল সামারি লিখুন। এই অংশটিই আপনার সিভির প্রথম ইমপ্রেশন। সামারিটি যত বেশি প্রভাবশালী ও প্রাসঙ্গিক হবে, নিয়োগদাতা তত বেশি পুরো সিভি পড়তে আগ্রহী হবেন।

তাহসিন তাঁর সিভিতে লিখেছেন—

‘Results-driven Sales and Marketing Professional with over 6 years of experience in telecom industries, specializing in brand development, customer acquisition, and B2B marketing strategy.’

এই সারাংশ নিয়োগদাতাকে এমন ধারণা দেয় যে তিনি একজন অভিজ্ঞ, ফলাফলনির্ভর পেশাজীবী, যিনি কেবল দায়িত্ব নয়, ফলাফল তৈরি করেন।

অর্জনের গল্প বলুন

অনেকে শুধু লেখেন ‘Worked in sales department.’। কিন্তু বর্তমান নিয়োগদাতারা অর্জন দেখতে চান; অর্থাৎ আপনি কী অর্জন করেছেন।

তাহসিনের সিভি থেকে উদাহরণ:

‘Led corporate sales campaigns for SME, achieving 32% YoY growth in B2B subscription base.’

‘Implemented data-driven customer segmentation to improve retention rate by 27 %.’

প্রতিটি বাক্য শুরু হয়েছে শক্তিশালী Action Verb দিয়ে (যেমন Led, Managed, Implemented, Achieved)।

এগুলো HR-এর চোখে আপনার নেতৃত্ব ও দক্ষতাকে শক্তভাবে তুলে ধরবে।

এটিএস-বান্ধব সিভি

বর্তমানে বড় কোম্পানিগুলো যেমন Robi, Grameenphone বা BAT—সবাই এটিএস ব্যবহার করে। তাই কি-ওয়ার্ডভিত্তিক সিভি ছাড়া শর্টলিস্টে জায়গা হওয়া কঠিন।

কার্যকর টিপস

■ চাকরির বিজ্ঞাপন থেকে মূল কি-ওয়ার্ড সংগ্রহ করুন (যেমন ‘B2B Sales’, ‘CRM’, ‘Client Retention’, ‘Digital Marketing’)

■ এগুলো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অংশে

যুক্ত করুন

■ হেডার/ফুটারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবেন না

■ ফাইল ফরম্যাট: .docx বা .pdf

■ অপ্রয়োজনীয় গ্রাফিকস, বর্ডার, ছবি বাদ দিন

এটিএস অপটিমাইজড সিভি ব্যবহারকারীরা গড়ে ৩৫-৪০ শতাংশ বেশি ইন্টারভিউ কল পান।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ

সর্বশেষ ডিগ্রিটি আগে লিখুন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ আলাদা অংশে দিন।

তাহসিনের সিভির মতো:

MBA in HRM— BRAC University (CGPA 3.70)

BBA in Marketing— BRAC University (CGPA 3.75)

Digital Marketing— Google Digital Garage (2024)

Sales Management & Negotiation Skills— Bdjobs Training Institute (2023)

এ অংশে শুধু একাডেমিক নয়, প্রাসঙ্গিক স্কিল ও আপডেটেড ট্রেনিংও যুক্ত করুন। এটি নিয়োগদাতার কাছে আপনাকে ‘industry-relevant’ হিসেবে উপস্থাপন করবে।

মূল দক্ষতা

সিভির সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হলো স্কিল সেকশন। এখানে বোঝা যায়, আপনি কাজের জন্য প্রস্তুত কিনা।

তাহসিনের সিভির নমুনা:

Strategic Sales Planning, B2B & B2C Campaigns, Digital Marketing, Brand Positioning, CRM (HubSpot, Salesforce), Market Research, Team Leadership, Data Analytics.

এই তালিকায় ৮ থেকে ১২টি বাস্তব

স্কিল রাখুন। এর মধ্যে Technical + Soft Skills থাকবে।

অর্জন ও প্রজেক্ট

‘Did the job well’ নয়, কতটা অর্জন করেছেন, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ (তাহসিনের সিভি থেকে)

‘Developed a cross-channel sales dashboard that reduced reporting time by 40%.’

‘Spearheaded awareness campaign that generated over 5 million impressions.’

সংখ্যা যোগ করলে সাফল্য হয় দৃশ্যমান এবং HR-এর কাছে হয়ে ওঠে বিশ্বাসযোগ্য।

সিভির ডিজাইন

■ অনুচ্ছেদের বদলে bullet points ব্যবহার করুন

■ বানান ও ব্যাকরণে নিখুঁত হোন

■ অপ্রাসঙ্গিক তথ্য (ধর্ম, রক্তের গ্রুপ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর) বাদ দিন

■ ব্যক্তিগত তথ্যের মধ্যে রাখুন: নাম, মোবাইল ফোন নম্বর, ই-মেইল, লিংকডইন প্রোফাইল

কভার লেটার

প্রতিটি চাকরির আবেদনের জন্য আলাদা করে কভার লেটার তৈরি করুন। এতে বোঝান, আপনি কীভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখতে পারেন।

সাধারণ ভুল, যেগুলো সিভিকে দুর্বল করে

■ বানান ও ব্যাকরণ ভুল

■ অপ্রফেশনাল ই-মেইল (যেমন: coolboy [email protected])

■ অতিরিক্ত রং ও ডিজাইন

■ ফেক তথ্য

■ বড় অনুচ্ছেদে লেখা সিভি

■ ‘Hardworking’, ‘Dynamic’-এর মতো অস্পষ্ট শব্দ

■ বরং বাস্তব তথ্য ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল ব্যবহার করুন।

