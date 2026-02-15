Ajker Patrika
ব্যাংক

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, থাকছে না বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারী আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ক্যাশ অ্যাকাউন্ট রিভিউয়ার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিএএসএ অ্যাকাউন্ট রিভিউয়ার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
