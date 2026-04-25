প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি সিএএমএলসিও (আপ টু ডিএমডি) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিএএমএলসিও (আপ টু ডিএমডি)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ ও পরিদর্শন এবং কমপ্লায়েন্স অডিটের অভিজ্ঞতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২০ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৭ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।
অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১০ মে, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
