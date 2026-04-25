প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটি সিএএমএলসিও (আপ টু ডিএমডি) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিএএমএলসিও (আপ টু ডিএমডি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ ও পরিদর্শন এবং কমপ্লায়েন্স অডিটের অভিজ্ঞতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৭ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

অন্যান্য সুবিধা: নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১০ মে, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

নারী কর্মী খুঁজছে মিনিস্টার, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

নারী কর্মী খুঁজছে মিনিস্টার, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ নেবে এসিআই, ছুটি সপ্তাহে ২ দিন

‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ নেবে এসিআই, ছুটি সপ্তাহে ২ দিন

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

বিসিএস নমুনা ভাইভা: ফিশারিজে পড়াশোনা করে প্রশাসনে আসতে চান কেন

বিসিএস নমুনা ভাইভা: ফিশারিজে পড়াশোনা করে প্রশাসনে আসতে চান কেন