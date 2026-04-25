নারী কর্মী খুঁজছে মিনিস্টার, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাদের ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ মে ২০২৬। প্রার্থীকে প্রাথমিক ইংরেজি ও বাংলায় চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে। এ ছাড়া ক্যামেরার সামনে সাবলীল উপস্থিতির দক্ষতা প্রয়োজন।
পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী।
বয়সসীমা: ২৫-৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-১)।
বেতন: আকর্ষণীয়।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং আবেদন করতে এই লিংকে ক্লিক করুন।
আবেদনের সময়সীমা: ২১ মে, ২০২৬ পর্যন্ত।
সূত্র: বিডিজবস
