নারী কর্মী খুঁজছে মিনিস্টার, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাদের ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করা যাবে আগামী ২১ মে ২০২৬। প্রার্থীকে প্রাথমিক ইংরেজি ও বাংলায় চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে। এ ছাড়া ক্যামেরার সামনে সাবলীল উপস্থিতির দক্ষতা প্রয়োজন।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ১-২ বছর। তবে ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী।

বয়সসীমা: ২৫-৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (গুলশান-১)।

বেতন: আকর্ষণীয়।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং আবেদন করতে এই লিংকে ক্লিক করুন।

আবেদনের সময়সীমা: ২১ মে, ২০২৬ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডিজবস

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

এলাকার খবর
Loading...

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

নারী কর্মী খুঁজছে মিনিস্টার, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

নারী কর্মী খুঁজছে মিনিস্টার, ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন

‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ নেবে এসিআই, ছুটি সপ্তাহে ২ দিন

‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ নেবে এসিআই, ছুটি সপ্তাহে ২ দিন

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

বিসিএস নমুনা ভাইভা: ফিশারিজে পড়াশোনা করে প্রশাসনে আসতে চান কেন

বিসিএস নমুনা ভাইভা: ফিশারিজে পড়াশোনা করে প্রশাসনে আসতে চান কেন