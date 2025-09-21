১২ কর্মী নেবে মেঘনা ব্যাংক, নিয়োগ ৮ জেলায়

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার–এসও)।
বিভাগের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো।
পদসংখ্যা: ১২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩–৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৮–৩৮ বছর।
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা (গুলশান, মিরপুর, উত্তরা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার (অফিসার–এসও)।
বিভাগের নাম: ইসলামিক ব্যাংকিং উইন্ডো।
পদসংখ্যা: ১২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩–৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২৮–৩৮ বছর।
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, নোয়াখালী, রাজশাহী, সিলেট, ঢাকা (গুলশান, মিরপুর, উত্তরা)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমানপ্রতিষ্ঠান ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটিতে ড্রাইভার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৯ ধরনের শূন্য পদে মোট ৫১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
খাদ্য অধিদপ্তরে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকের পদের বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ) সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী ৩য় পর্যায়ে এ পরীক্ষা ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি) সচিবালয়ের ‘সহকারী পরিচালক’ (৯ম গ্রেড) পদে অনুষ্ঠিত বাছাই পরীক্ষার (এমসিকিউ টাইপ) ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৯৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে